Djokovic a remporté son 24e titre Grand Chelem après avoir gagné la finale contre Daniil Medvedev en trois sets : 6–3, 7–6, 6–3. Une victoire très émou­vante pour le Serbe, puisqu’il jouait devant ses deux enfants de 6 et 9 ans. Et la première chose que Djokovic a faite après avoir serré la main de son adver­saire a été d’aller embrasser sa fille, qui, pendant le match a été sa prin­ci­pale source de motivation :

« La chose que je voulais après avoir serré la main de mon adver­saire, c’est embrasser ma fille, parce qu’elle était là assise au premier rang. Je ne savais pas qu’elle allait s’as­seoir là. Puis, quand je suis arrivé sur le court, je l’ai vue. Elle me faisait face quand j’étais assis sur le banc. Et elle m’a souri. Chaque fois que j’en avais besoin, j’ai reçu cette force inno­cente d’enfant. Vous savez, quand je traver­sais les moments très stres­sants, en parti­cu­lier dans le deuxième set quand j’avais besoin d’un peu de force, elle me faisait un sourire. Elle était dedans. C’est telle­ment drôle de voir ça et telle­ment inté­res­sant de voir qu’elle a six ans, que mon fils a neuf ans, et qu’ils étaient tous les deux‐là. Ils sont tous les deux au courant de ce qui se passe. Quand je suis devenu père, c’était l’un de mes souhaits, de faire l’ex­pé­rience de gagner un slam devant eux et qu’ils soient assez vieux pour comprendre ce qui se passe. »