Dans les colonnes de l’Equipe ce matin, Mats Wilander a clai­re­ment expliqué que Daniil Medvedev n’est pas l’ad­ver­saire idéal pour Novak Djokovic.

Son analyse tech­nique est redou­table et il est vrai que même si Novak est favori, il sait aussi qu’il devra être au top de sa forme pour parvenir à l’emporter : « Medvedev possède le style de jeu idéal pour battre quel­qu’un qui a passé trop de temps sur le court et qui n’a plus assez d’énergie émotion­nelle dans le réser­voir. Il va laisser la balle dans le court et faire courir Novak. J’imagine qu’il va lui poser cette ques­tion,: « Quelles réserves te reste‐t‐il ? Parce que moi, je ne suis pas du tout fatigué. Je peux courir de Flushing à Manhattan et de Manhattan à Flushing autant de fois que néces­saire. Et toi ? ». Je vois pas d’autre façon de battre Novak.