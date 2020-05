La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Se pencher sur les hot-shots sans évoquer Dustin Brown serait une énorme erreur. Le fantasque joueur allemand est un abonné à la rubrique hot-shot. En 2018 lors du Challenger de Szczecin en Pologne, « Dreddy » avait réussi un trick shot totalement dingue avec un lob dans le dos. Magique, mais insuffisant puisqu’il s’inclinera 6-7(10), 6-1, 7-6(6) face à Lorenzo Giustino.