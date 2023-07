Battu par Novak Djokovic au premier tour de Wimbledon, l’Argentin Pedro Cachin, qui admire le Serbe, a bien failli lui demander un souvenir. C’est ce que révèle nos confrères de Clay Magazine qui ont pu l’in­ter­rogé après sa défaite en trois manches.

« Je ne voulais pas trop insister, mais pour ma part, je lui aurais bien demandé un polo dédi­cacé, je lui aurais dit tout ce qu’il nous a appris. Il a élevé le niveau de tout le monde. Il est le meilleur de l’his­toire, les chiffres ne mentent pas. C’est formi­dable pour notre sport d’avoir quel­qu’un qui peut riva­liser avec Messi et tous ces gens. Je ne lui ai pas dit non plus, mais j’ai travaillé dur pour avoir une telle oppor­tu­nité. Il vient, concourt et gagne, mais il ne se rend pas compte à quel point cela nous change tous. Il est trop influent. »