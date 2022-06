Lors de sa confé­rence de presse après sa belle victoire face à Kokinakkis, Novak Djokovic a fait une petite paren­thèse pour évoquer les règles instau­rées au sujet du temps imparti entre les points, au chan­ge­ment de côté. Pour le Serbe, cette course au temps n’est pas bonne.

« Chaque joueur est diffé­rent, je ne peux parler que de moi. J’essaie d’uti­liser ce temps pour m’hy­drater, essuyer la sueur et faire un peu de respi­ra­tion consciente, ce sont des tech­niques qui m’ont aidé tout au long de ma carrière. Parfois, vous n’avez même pas une minute au comp­teur, dès que vous vous dirigez vers la serviette et que vous allez sur le banc, c’est 20 à 30 secondes plus tard. Avec les nouvelles règles d’hor­loge, nous avons moins de temps, je n’aime pas ça, honnê­te­ment, je ressens trop de pres­sion. Je comprends que certains joueurs dans le passé, moi y compris, faisaient trop rebondir la balle au service, mais je pense que nous sommes allés trop loin »