Pour l’ins­tant, le numéro 1 mondial n’a affronté fina­le­ment que des joueurs qui étaient dans sa filière. Rarement bous­culé ou mis sous pres­sion, le Serbe a pu tran­quille­ment imposé son rythme. Ce vendredi face à Denis Shapovalov, un vrai atta­quant, il s’at­tend logi­que­ment à quelque chose de très diffé­rent : « Denis a été constant dans sa crois­sance au sein du circuit. Top 20, Top 15… même si certains s’at­ten­daient à ce qu’il saille plus vite et qu’il soit rapi­de­ment dans le Top 10 ou le Top 5. Peut‐être que ce qui lui a manqué, c’est de gagner de gros matchs ces dernières années. Mais main­te­nant, il semble mûrir. Il a un bon service, il est gaucher et il est très à l’aise pour monter au filet. Je pense que son jeu de jambes s’est nette­ment amélioré. Du coup, il a fait moins d’er­reurs, ce qui lui a causé le plus de problèmes par le passé. Je suis sûr que ce sera l’ad­ver­saire le plus coriace que j’ai eu jusqu’à présent dans le tournoi, mais c’est aussi un peu logique car on en demi‐finales. Ce sera une bataille ».