Toujours très dange­reuse sur surface rapide, Karolina Pliskova s’est brillam­ment quali­fiée pour les huitièmes de finale face à Martincova (6–3, 6–3). L’ancienne numéro 1 mondiale, qui n’a d’ailleurs toujours pas perdu un seul set du tournoi, estime qu’elle n’a rien a envié aux autres joueuses encore en lice.

« J’ai fait un excellent travail. Je me trouve super solide, je sers bien et je suis capable d’éta­blir mon plan de jeu dès le début du match. J’ai retrouvé ce qui fait ma force et je crois toujours que je peux battre n’im­porte qui », a déclaré une joueuse tchèque qui vise toujours une première victoire dans un Majeur.