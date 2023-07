S’il s’est rapi­de­ment excusé auprès du public pour sa longue discus­sion avec l’ar­bitre lors de sa victoire en huitièmes de finale à Wimbledon contre Galan, Jannik Sinner a de nouveau été inter­rogé en confé­rence de presse sur cette colère assez inha­bi­tuelle de sa part.

« Quand une erreur arrive, elle vous reste un peu en tête, n’est‐ce pas ? C’est l’er­reur que j’ai commise, et les appels suivants ont été simi­laires. A mon avis, j’avais raison pour la première fois… Mais tout le monde fait des erreurs, non ? Vous savez, on ne perd pas un match trois fois sur cinq à cause d’une déci­sion, n’est‐ce pas ? En fin de compte, je peux être heureux d’avoir gagné le match, ce qui est la chose la plus impor­tante, et nous verrons bien. Si j’ai fait quelque chose de mal ? Non, ce n’est pas moi qui fait le plus de bruit sur le court mais c’était comme ça cette fois‐ci », a déclaré l’Italien dans des propos rapportés par Ubitennis.