Andrea Jaeger, ancienne prodige du tennis, retraitée à seule­ment 19 ans et aujourd’hui âgée de 57 ans, a décidé de prendre la parole dans l’Independant. Elle dénonce de multiples harcè­le­ments sexuels dont elle a été victime de la part d’un ancien employé de la WTA. Elle accuse aussi l’ins­tance gérant le tennis féminin de l’avoir menacée afin de la faire taire.

« J’ai été harcelée sexuel­le­ment au moins 30 fois. Des tenta­tives physiques, toutes dans le vestiaire très, très tôt dans ma carrière. Ce membre du personnel en parti­cu­lier avait un gros problème pour garder ses mains pour lui. J’évitais aussi de rester seul dans les salles d’en­traî­ne­ment parce qu’elle venait me voir là aussi. On m’a dit : ‘Si vous dites encore un mot à ce sujet, nous ferons en sorte que la bourse de votre sœur à Stanford soit retirée’. Chaque fois que j’es­sayais de me défendre, ils me mena­çaient », a lancé l’an­cienne fina­liste de Roland‐Garros et de Wimbledon, devenue religieuse.