Leylah Fernandez a la tête sur les épaules. Alors qu’elle a joué une finale ines­pérée de l’US Open, en affi­chant un niveau épous­tou­flant, la Canadienne a fait une auto­cri­tique assez sévère de son année 2021. La 24e mondiale a expliqué avoir mis un terme à sa saison dès la fin d’Indian Wells pour se concen­trer sur les points à améliorer dans son jeu avant 2022.

« En tant que joueuse, je ne suis pas satis­faite de ma saison. Évidemment, je suis très satis­faite de la fin, mais la première partie de l’année m’a fait comprendre que je devais m’amé­liorer non seule­ment d’un point de vue tech­nique mais aussi menta­le­ment pour être prête pour la saison prochaine. Je veux jouer libre menta­le­ment sans penser aux points à défendre ou aux résul­tats passés, et en cela j’ai beau­coup de chance d’avoir un super coach comme mon père qui m’aide à toujours me concen­trer sur le présent », a expliqué à Ubitennis.