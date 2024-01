En confé­rence de presse à Adélaïde où elle va enchaîner après avoir parti­cipé à la United Cup, la 5e joueuse mondiale Jessica Pegula a expliqué avoir eu la sensa­tion que le temps était passé très vite entre la fin de la saison 2023 et le début de la saison 2024.

« Cette présaison a été très courte, encore plus courte que l’année dernière. Toutes les filles à qui j’ai parlé ces derniers pensent la même chose : nous avons cligné des yeux et la présaison était terminée. Je suis partie en vacances après Cancun (où se tenait le Masters, ndlr), puis je suis revenue et j’ai passé quelques jours à la maison. J’ai passé beau­coup de jours en Floride et ensuite à Buffalo, avec ma famille, nous avons regardé des matchs de foot­ball et de hockey, des choses comme ça. C’était bien de se détendre un peu, mais pas trop, car vous recom­mencez à vous entraîner et cela vous prend tout votre temps. »