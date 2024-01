Le direc­teur de l’Open d’Australie Craig Tiley a lui aussi subi un coup dur en appre­nant le forfait de Rafael Nadal, victime d’une déchi­rure muscu­laire. Celui qui avait juste­ment contrarié la légende espa­gnole il y a quelques semaines explique au Brisbane Times avoir l’in­ten­tion de lui demander s’il reviendra l’année prochaine. Et ce n’est pas certain qu’il obtienne une réponse.

« Je prévois abso­lu­ment de le revoir ici l’année prochaine. Et j’ai prévu de le voir ce soir (lundi) pour un entre­tien privé, comme nous le faisons toujours avant qu’il ne quitte la ville, et je lui poserai la même ques­tion. Mais Rafa est le genre de joueur qui, tant qu’il est en forme, qu’il se sent en bonne santé et qu’il peut jouer, sera là pour jouer – il aime jouer. Bien sûr, nous aime­rions qu’il revienne à Melbourne, quelles que soient les circons­tances, qu’il joue ou qu’il fasse autre chose… Nous lui donne­rons toutes les chances de revenir et de jouer ».