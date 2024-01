Dans des propos tirés du docu­men­taire This is Me et rapportés par The National News, Ons Jabeur se confie sur sa peur d’échouer à nouveau en finale de Grand Chelem.

« J’ai telle­ment peur de jouer une nouvelle finale de Grand Chelem, mais je sais que je dois le faire. Je veux faire des choses plus impor­tantes qu’un Grand Chelem, mais ce serait dommage, une pièce manquante si je n’y parve­nais pas. Je dois le faire, je n’ai pas le choix, c’est peut‐être la mission de ma vie », a avoué la Tunisienne, battue en finale de Wimbledon 2022, 2023 et de l’US Open 2022.