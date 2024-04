Interrogée par le site The National News, quelques minutes seule­ment après l’of­fi­cia­li­sa­tion de l’ac­cord entre la WTA et l’Arabie Saoudite pour l’or­ga­ni­sa­tion du Masters féminin pour les trois prochaines saison avec un prize money record, la Tunisienne Ons Jabeur, derrière ce projet depuis le début, a fait part de sa satisfaction.

« C’est formi­dable que la WTA ait décidé de jouer les finales dans cette ville (à Riyad, la capi­tale). En tant que femme arabe, je suis fière et j’es­père que je pourrai me quali­fier et jouer là‐bas ; ce serait vrai­ment spécial. Il est temps de changer les choses et j’es­père qu’en tant que femmes athlètes, nous pour­rons le faire et inspirer d’autres femmes dans la région et dans le monde entier. »