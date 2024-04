Invité à s’ex­primer sur le choix de Novak Djokovic de s’en­tourer de Nenad Zimonjic (ancien numéro 1 mondial en double et capi­taine de l’équipe de Coupe Davis de Serbie) après sa sépa­ra­tion avec Goran Ivanisevic, Mats Wilander a estimé que c’était selon lui un bon choix, notam­ment d’un point de vue tactique.

« Je pense qu’a­voir un spécia­liste du double comme Nenad Zimonjic à ses côtés pour­rait très proba­ble­ment convaincre Novak d’es­sayer de venir au filet, de servir et de volleyer un peu plus que d’ha­bi­tude. Parce que c’est ce sur ce point précis qu’il va être bon et utile pour lui. Parler la même langue est très impor­tant quand on vieillit un peu, pour que l’en­traî­neur puisse s’in­té­grer, non seule­ment dans l’es­prit de Novak, mais aussi dans sa famille, avec ses enfants, et qu’il devienne un membre de la famille, pour ainsi dire. Ce n’est pas une rela­tion qui va durer 15 ans. Nous parlons de 2 à 5 ans. Je pense qu’es­sayer d’in­té­grer une nouvelle personne qui parle une autre langue va prendre trop de temps. J’aime le fait que Novak prenne quel­qu’un de chez lui », a explique le Suédois chez nos confrères d’Eurosport.