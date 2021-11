L’Equipe Magazine a eu la très très bonne idée de faire un numéro spécial très réussi autour de Serena Williams.

Logiquement, la rédac­tion a inter­rogé Patrick Mouratoglou qui connait bien la joueuse américaine.

« Quand on a démarré, le jour de notre premier entrai­ne­ment, elle a essayé de m’in­ti­mider tout de suite. Ce jour‐là, je rentre sur le court, je lui dis bonjour, elle ne me regarde même pas et me répond pas, comme si je n’exis­tais pas. Elle voulait voir si j’avais des c.…ou si j’al­lais fermer ma gueule. Avec elle, à chaque fois que tu perds du terrain, c’est terminé. Contrairement à ce qu’on nous raconte, les cham­pions sont tous des préda­teurs, sinon, ce ne sont pas des champions »