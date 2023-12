On veut bien que l’on puisse quelques fois revenir sur des circons­tances un peu spéciales vécues lors d’une saison, mais le raison­ne­ment de l’an­cienne joueuse alle­mande Petkovic ne tient pas la route. Invitée lors du podcast de Rennae Stubbs, Andrea a évoqué le cas Sabalenka en expli­quant qu’elle aurait du être la joueuse de l’année, devant Swiatek.

Pour justi­fier son choix, elle revient sur les trois défaites d’Aryana à Roland‐Garros, Wimbledon et l’US Open, or si Aryna a perdu, c’est juste qu’il y a une vraie raison, on ne refait pas l’his­toire sur des « suppositions ».

« Elle a remporté le titre. Open d’Australie et elle menait 5–2 au troi­sième set contre Karolina Muchova [Open de France]. Jusque‐là, elle était n°1 en tournée, elle avait de loin remporté le plus de matchs. En demi‐finale à Wimbledon, elle aurait dû gagner ce match contre Ons Jabeur aussi. Elle menait d’un set et avait des balles de break, plusieurs balles de break, l’élan était complè­te­ment de son côté, mais elle a perdu ce match. La même chose s’est produite lors de la finale de l’US Open alors qu’elle menait d’un set et que l’élan était complè­te­ment de son côté pour battre Coco. »