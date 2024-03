Autorisée à revenir sur le circuit après avoir vu sa suspen­sion pour dopage réduite de quatre ans à neuf mois par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), et direc­te­ment invitée par le tournoi de Miami (17 au 31 mars), Simona Halep a exprimé son exci­ta­tion mais aussi son appré­hen­sion au micro du média treizecizero.com.

« Je n’ai jamais passé autant de temps aussi loin du terrain, de la compé­ti­tion, des matchs offi­ciels. Et je peux dire que j’ai un peu peur. Mais c’est une peur un peu assumée et j’ai envie de revenir. Je veux dire que je n’ai jamais, à aucun moment, pensé à prendre ma retraite dans cette situa­tion. Je ne veux pas me fixer d’ob­jectif. Mais bien sûr, lorsque j’entre sur le terrain, mon objectif est de revenir au sommet. J’ai le droit de croire et d’es­pérer. J’ai toujours eu de l’es­poir et j’ai toujours eu la foi que si je fais ce qu’il faut, j’ai une chance supplémentaire. »