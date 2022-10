Ancienne 21e joueuse mondiale et actuelle 38e au clas­se­ment WTA, Sorana Cirstea est l’une des valeurs sûres du circuit féminin. De passage il y a quelques jours sur le podcast La Fileu, le Roumaine a partagé un curieux témoi­gnage à propos de ce qu’on lui a dit au moment de signer un contrat avec la célèbre marque aux trois bandes.

« Je me souviens du jour où j’ai signé un contrat avec Adidas, ils m’ont dit : ‘Il vaut mieux être belle et top 20 que moche et numéro une mondiale’. C’est là qu’on se rend compte qu’ils ont leurs quotas et que tout est un marché. Lorsque vous êtes au sein du top 20, vous êtes de partout, vous êtes présente 24 heures sur 24, sept jours sur sept, chaque semaine, sur chaque tournoi. »