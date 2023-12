Dans sa lutte contre le dopage, l’ITF tente de faire les choses au mieux mais le risque d’une injus­tice existe toujours. C’est exac­te­ment le chemin parcouru par la joueuse britan­nique, Tara Moore, qui a été inno­centée derniè­re­ment par l’agence de l’in­té­grité du tennis.

La viande qu’elle avait consommé était légè­re­ment conta­minée et c’est ce qui avait entraîné son contrôle positif.

Ancienne 83e joueuse du monde en double (390e mondiale en simple), Tara Moore, 31 ans, était suspendue provi­soi­re­ment depuis mai 2022. Elle a donc voulu marquer le coup en résu­mant ses 19 mois de suspension.

« 19 mois. 19 mois de temps perdu. 19 mois pendant lesquels ma répu­ta­tion, mon rang, mon gagne‐pain ont lente­ment disparu. 19 mois de détresse émotion­nelle. 19 mois et mon équipe et moi‐même rece­vons enfin la réponse que nous connais­sions depuis le début. Il faudra plus de 19 mois pour recons­truire, réparer et récu­pérer de ce que nous avons vécu, mais nous revien­drons plus forts que jamais. Merci à tous pour vos messages et votre soutien et j’es­père vous voir sur le court de tennis en 2024 ! »