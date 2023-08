« Je me sens détruite et je ne suis pas contente. Il y a eu de nombreuses situa­tions que je ne peux pas vrai­ment comprendre », lâchait Elena Rybakina, battue en demies à Montréal où elle a dû batailler jusqu’à 3h du matin en quarts contre Daria Kasatkina.

En confé­rence de presse à Cincinnati, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek a égale­ment fait passer un message au sujet des diffé­rentes programmations.

« Pendant la saison sur terre battue, à Rome et à Madrid, j’ai joué quatre matches qui se sont terminés à minuit ou plus. Je comprends qu’il faille s’adapter aux diffu­seurs, mais j’ai aussi demandé à la WTA des données pour savoir si les gens regar­daient les matches qui commen­çaient après 22 h. Je n’ai rien obtenu et pour­tant, cela permet­trait peut‐être de comprendre qu’il est logique de jouer aussi tard. »