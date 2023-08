La météo capri­cieuse a compliqué la tâche de l’or­ga­ni­sa­tion du WTA 1000 de Montréal mais surtout des joueuses.

Elena Rybakina a par exemple terminé son quart de finale contre Daria Kasatkina à 3 heures du matin avant de voir sa demie contre Liudmila Samsonova reportée au jour de la finale, dimanche, en raison de la pluie. En confé­rence de presse après sa défaite contre cette dernière, la numéro 4 mondiale a exprimé son mécontentement.

« Je me sens détruite par le calen­drier et la situa­tion dans son ensemble. Le leader­ship de la WTA est un peu faible pour le moment, mais j’es­père que quelque chose va changer car cette année car il y a eu de nombreuses situa­tions que je ne peux pas vrai­ment comprendre. Je ne suis pas contente, mais c’est comme ça. Malheureusement, nous, les joueuses, ne pouvons pas y faire grand‐chose, ce n’est pas notre déci­sion, même si les condi­tions météo­ro­lo­giques n’ont pas aidé non plus. J’ai égale­ment souf­fert de quelques bles­sures, mais nous avons essayé de gérer cela du mieux que nous pouvions. Je suis très déçue, même si ce n’est pas la première fois que les joueuses de tennis sont touchées. Je dois main­te­nant prendre des déci­sions intel­li­gentes, car l’US Open est très proche. »