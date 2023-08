Avant son grand retour sur le circuit et aux Etats‐Unis, prévu à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati cette semaine où il a hérité d’un tirage diffi­cile, Novak Djokovic est revenu pour l’ATP sur son dernier match : sa défaite en finale de Wimbledon contre Carlos Alcaraz.

« Ce n’est pas le premier ni le dernier match que je perds, donc je m’en suis remis en un jour. Évidemment, j’avais besoin de me reposer et de passer du temps avec ma famille, et c’est ce que j’ai fait. Et bien sûr j’ai regretté de ne pas avoir saisi ma chance lors de cette finale. J’avais un set d’avance et une balles de set dans le deuxième set, je sentais que j’étais proche. Et puis, évidem­ment, j’ai eu une balle de break dans le cinquième. C’était un match serré, mais une victoire bien méritée de sa part, parce qu’il a mieux joué dans les moments impor­tants, et c’est ce que j’ai dit après la finale. Je pense qu’il a mérité sa victoire et c’est à peu près tout. On passe à autre chose », a déclaré le Serbe.