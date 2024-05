Alors qu’il vivait une période très compli­quée depuis sa disqua­li­fi­ca­tion à Dubaï et qu’il restait sur quatre défaites consé­cu­tives dont trois au premier tour avant ce tournoi, Andrey Rublev s’est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Madrid.

Un jour­na­liste lui a demandé en confé­rence de presse après sa victoire en demies contre Taylor Fritz si cet événé­ment aux Émirats l’avait changé.

« J’ai déjà reçu de nombreux aver­tis­se­ments dans ma vie. Je sais que je dois être plus calme. Il y a d’autres endroits que Dubaï où j’ai été sur le point de faire quelque chose de pas très bien et j’ai eu de la chance que tout se passe bien. J’aime à penser que j’ap­prends, non seule­ment pour les aver­tis­se­ments, mais aussi pour moi‐même, quelles que soient les situa­tions que j’ai traver­sées », a répondu le Russe qui affron­tera Felix Auger‐Aliassime dimanche pour tenter de remporter un 2e Masters 1000 (après Monte‐Carlo 2023) et un 16e titre en carrière.