Habitué à perdre ses nerfs et à s’en prendre à lui‐même, Andrey Rublev a cette fois franchi la ligne rouge et cela lui coûte très cher.

Opposé à Alexander Bublik, ce vendredi en demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï, le Russe, qui avait pour­tant le match en main avec un break d’avance dans l’ul­time set et plusieurs balles de double break, a tota­le­ment pété les plombs en hurlant et insul­tant un juge de ligne lors du sixième point du 11e jeu.

« Putain de crétin », aurait lancé Rublev dans sa langue natale au juge à qui il repro­chait une mauvaise déci­sion sans pour autant demander le challenge.

Après l’in­ter­ven­tion du super­vi­seur, la sanc­tion est donc tombée et elle est lourde : disqua­li­fi­ca­tion et perte de tous ses points et de son prize money accu­mulés cette semaine !

Une déci­sion rare mais logique compte tenu du compor­te­ment du Russe qui s’en est cette fois pris à un tiers au lieu de se frapper le genou avec sa raquette comme il en a souvent l’habitude.

Très mal embarqué pendant la majo­rité de cette rencontre, Alexander Bublik rejoint donc la finale (6–7(4), 7–6(5), 6–5, puis disqua­li­fi­ca­tion) et affron­tera le vain­queur du duel à suivre entre le Français Ugo Humbert et Daniil Medvedev.