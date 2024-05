Novak qui s’af­faire sur un court, c’est une image presque rare depuis quelques semaines. Le numéro 1 mondial est bien arrivé à Rome et il est toujours aussi « cool » que depuis le début de la saison. A ses côtés, la présence de son ami Nenad Zimonjic signfie que son c »-« contrat de coach » a été prolongé car au départ il était ques­tion que d’une mission sur Monte‐Carlo.

L’enjeu est impor­tant pour le Serbe sur ce tournoi de Rome dont les condi­tions sont les plus proches de Roland‐Garros notam­ment si on compare cet événe­ment à Madrid où la terre est beau­coup plus rapide. Novak a toujours bien réussi à Rome, son bilan est de 67 victoires pour 11 défaites et 6 titres, c’est pas si mal.…