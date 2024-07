On est déjà revenu sur le « fiasco » des jeux de Séoul où Leconte avait « dérapé ».

Du coup, en faisant des recherches un peu plus pous­sées, on a constaté qu’Henri avait subi une attaque globale plus que viru­lente, une de plus qui aurait pu carré­ment briser sa carrière d’au­tant que son épisode en 1984 lors de la céré­monie de sa finale perdue face à Wilander à Roland‐Garros avait déjà fait couler beau­coup d’encre.

A l’époque donc, le président du Comité national olym­pique et sportif fran­çais avait eu une phrase que l’on quali­fiera de très douteuse, voir inad­mis­sible : « Il y a une syllabe en trop à Leconte ».

Aujourd’hui une telle sortie serait carré­ment impos­sible, ce qui est assez logique.

Dans ses diverses biogra­phies, Henri explique au final que tous ces épisodes lui ont forgé un carac­tère, d’autres personnes auraient pu sombrer.

Heureusement son match légen­daire contre Pete Sampras lors de la finale à Lyon en 1991 a défi­ni­ti­ve­ment clos le débat sur les qualités de ce joueur sensible mais exceptionnel.