Éliminée par Iga Swiatek (6−3, 6–2) en demi‐finales du Masters de la honte, Aryna Sabalenka a défini sa semaine à Cancun en quelques mots.

« A propos de ma perfor­mance ici… Difficile. Terrible. Pas la meilleure. Super triste…, a lâché la Biélorusse qui retient le meilleur de cette saison même si elle va perdre sa place de numéro 1 mondiale. Exceptionnelle. Incroyable. La meilleure (rire). J’aimerais pouvoir dire pareil de ce tournoi ».

Aryna Sabalenka was asked to use 3 words to describe her week in Cancun & another 3 words to describe this season :



“About my perfor­mance here… chal­len­ging. Terrible. Not the best. Super sad… and this season ? Unbelievable. Incredible. The best (laughing). I wish I would say the… pic.twitter.com/kmv9t4XnXR