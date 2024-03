Si Caroline Garcia a stoppé sa série de trois revers consé­cu­tifs au premier tour (à Abu Dhabi, Doha et Dubaï), en battant la 75e mondiale Viktoriya Tomova, elle a néan­moins concédé contre Maria Sakkari, au troi­sième tour du WTA 1000 d’Indian Wells, sa cinquième défaites en six matchs.

« Je suis déçue mais j’ana­ly­serai à froid. Forcément déçue du match. Après par rapport aux dernières semaines et aux derniers tour­nois, on avait adapté nos attentes. On sait ce qui se passe au jour le jour, on a des attentes par rapport à ça. C’est déce­vant de perdre mais Maria (Sakkari) a fait un bon match. C’est une joueuse qui est dans les 10 », a glissé la numéro 1 fran­çaise à L’Equipe.