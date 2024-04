Depuis Stuttgart où elle va commencer sa saison sur terre battue, Coco Gauff a clai­re­ment annoncé sa volonté de remporter le titre à Roland‐Garros, deux ans après sa finale Porte d’Auteuil.

« Gagner l’US Open était incroyable, c’était mon rêve d’enfance. Mais main­te­nant, ce qui m’enchante le plus, c’est de triom­pher à Paris parce que c’est ma ville préférée et je consi­dère la France comme ma seconde maison. Depuis 10 ans, j’ai passé beau­coup d’étapes là‐bas et je sais que je peux le faire après avoir atteint la finale du tournoi il y a deux ans. »