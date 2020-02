Quelques jours après sa défaite en finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic, Dominic Thiem est revenu à l’occasion d’une conférence de presse chez lui, à Vienne, sur sa séparation avec la Française Kristina Mladenovic, et plus globalement sur le fait d’être en couple lorsqu’on est joueur de tennis professionnel. Visiblement, l’Autrichien préfère pour le moment se concentrer sur sa carrière même s’il n’exclut rien : « Être en couple implique engagement, temps et concentration. Pour le moment je ne cherche pas de partenaire même si je ne ferme évidemment pas la porte. Je suis sûr qu’à l’avenir, vous verrez à nouveau une fille dans ma box pour m’encourager. »