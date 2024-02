Dans le dernier épisode de son nouveau podcast, Served With Andy Roddick, l’an­cien numéro 1 mondial, qui partage de temps en temps les courts de pick­le­ball avec le célèbre couple Andre Agassi‐Steffi Graf, a révélé être autant toujours impres­sionné par l’an­cienne joueuse allemande.

« Andre Agassi est mon idole depuis long­temps, mais j’ai du mal à être en présence de Steffi Graf sans être incroya­ble­ment impres­sionné. Dans le monde du tennis, à ce moment de ma vie, sans vouloir paraître blasé, je ne me sens plus comme ça avec beau­coup de gens dans notre orbite, après avoir vécu cette vie pendant un certain temps. Et Steff est une énorme excep­tion, je ne peux pas être en sa présence sans avoir l’im­pres­sion que tout ce que je dis est idiot, ce qui est peut‐être le cas, mais j’en suis juste plus conscient. »