Récemment, Naomi Osaka, qui prépare son retour sur le circuit, s’est exprimée au sujet des joueurs et joueuses qui l’ins­pirent. Alors qu’elle ne l’avait jamais avoué, elle a expliqué qu’avec le temps elle avait appris à appré­cier un certain Novak Djokovic.

« Honnêtement, en gran­dis­sant, j’ai vrai­ment appris à appré­cier beau­coup plus Novak. En tant que joueur de tennis, cet homme est incroyable. Tout le monde sait que j’aime Serena Williams et j’ai égale­ment apprécié la concen­tra­tion de Nadal et Sharapova à chaque match. »