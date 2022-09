Au cours d’une inter­view accordée au média polo­nais Sport, Iga Swiatek a balayé plusieurs sujets d’ac­tua­lité. Elle a poussé un coup de gueule contre la WTA avant de s’ex­primer sur la fin de carrière de Roger Federer. La numéro 1 mondial, immense fan de Rafael Nadal, parle égale­ment de la légende suisse avec des étoiles dans les yeux.

« Roger est dans une classe à part, qu’il s’agisse de sa façon de bouger, de sa tech­nique ou de la manière dont il se comporte sur le terrain et en dehors. D’une manière géné­rale, je suis impres­sionné en le regar­dant jouer, par la douceur de ses mouve­ments et la majesté qu’il dégage en même temps. Ce sont les choses que j’ad­mire le plus, je ne sais pas si je pourrai m’en appro­cher avec mon tennis. Je vais essayer, mais on verra », a déclaré la Polonaise.