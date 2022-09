Kei Nishikori est éloigné des terrains depuis octobre 2021, date à laquelle il avait parti­cipé au tournoi d’Indian Wells qui avait été excep­tion­nel­le­ment orga­nisé à cette période à cause de la crise sanitaire.

Longtemps blessé au poignet, le Japonais devait effec­tuer son retour à l’Open d’Australie en début d’année, malheu­reu­se­ment une bles­sure à la hanche l’avait contraint à renoncer.

Après une énième opéra­tion et un nouveau passage sur le « billard », le Japonais a été contraint de s’ab­senter plus de six mois.

Pourtant, il semble main­te­nant que tout soit rentré dans l’ordre.

Kei s’est donc concocté un programme pour revenir au plus haut niveau.

Il repasse par la case chal­lenger dès la semaine prochaine et on suivra de près ces perfor­mances. On rappelle que Keï est âgé de 32 ans, et qu’il a été 4ème mondial en 2015, presque une éternité…

National Bank Challenger Player Announcement‼



🔥 Former World No.4 KEI NISHIKORI 🔥 @keinishikori



🎾 On Wednesday, Tennis Canada announced that Kei Nishikori of Japan was awarded a wild card into the main draw ! pic.twitter.com/C7sF6osNYt — alber­ta­ten­nis­centre (@abtenniscentre) September 29, 2022

Il sera engagé chaque semaine du mois d’oc­tobre et de novembre en Challenger en commen­çant par le Canada avec Calgary puis Drummondville.