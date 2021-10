Révélé au grand public grâce à sa demi‐finale surprise à l’Open d’Australie, Aslan Karatsev réalise une année remarquable.

A Moscou dimanche, il a remporté le deuxième de titre de sa carrière et de sa saison, après Dubaï en mars dernier.

253e mondial au moment du gel du clas­se­ment il y a un an et demi, le Russe intègre le top 20 et se retrouve 19e ce lundi ! Une progres­sion abso­lu­ment fulgu­rante qui pour­rait lui ouvrir les portes des Finales ATP.

13e à la Race, Karatsev fait partie des candi­dats aux derniers places pour Turin. En choi­sis­sant cette semaine l’ATP 250 de St‐Petersbourg, au casting beau­coup moins allé­chant que l’ATP 500 de Vienne, il a un beau coup à jouer.

L’ovni est toujours sur Terre et il n’a pas encore fini de progresser.