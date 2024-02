Membre de la Rafa Nadal Academy depuis qu’il a 14 ans, le Jordanien de 20 ans, Abedallah Shelbayh (actuel 228e mondial) a récem­ment accordé une inter­view au site Olympics alors qu’il repré­sen­tera pour la première fois son pays lors des Jeux olym­piques de Paris en juillet prochain.

Notamment inter­rogé sur sa rela­tion et ses entraî­ne­ments avec Rafael Nadal, Shelbayh a expliqué que malgré son âge avancé (37 ans), l’Espagnol était toujours aussi impres­sion­nant concer­nant son intensité.

« J’ai bien sûr eu la chance de béné­fi­cier du soutien de Toni et Rafael Nadal. Recevoir des conseils, s’en­traîner avec Rafa, c’est très spécial et cela signifie beau­coup. C’est quelque chose que je n’ai jamais vrai­ment imaginé dans ma vie. Rafa n’a peut‐être plus 20 ans, mais il a l’air d’en avoir 20 en termes d’in­ten­sité. L’intensité est toujours très élevée. Cela vous oblige à vous dire : ‘Si Rafa fait ça à cet âge, il faut que je le fasse aussi’. »