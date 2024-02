Quelques jours après son très beau parcours, chez lui, sur l’ATP 500 de Rio de Janeiro, où il s’est incliné en quarts de finale après avoir battu Arthur Fils et Cristian Garin, Joao Fonseca, 343e joueur mondial et seule­ment âgé de 17 ans, a donné une inter­view à un média brési­lien dans laquelle il a évoqué sa passion pour un certain Roger Federer.

« Quand j’étais plus jeune, je portais tous les maillots de Federer possibles. J’étais un grand fan de lui. Ma famille l’a toujours été. Ma mère est une fana­tique de lui. Je ne regar­dais pas beau­coup les matchs. Par exemple, je n’ai pas regardé la finale de Wimbledon 2019 entre Federer et Djokovic. Je n’ai­mais pas regarder le tennis. Oui, je le regrette beau­coup, mais je n’ai­mais pas vrai­ment regarder le tennis. »