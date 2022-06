Carlos Alcaraz Lerma, grand père du phéno­mène du tennis mondial, a répondu aux ques­tions du média madri­lène AS. Il est revenu sur la règle des trois « C » qu’il a inculqué à Carlito avant d’avouer qu’il « avait du mal à réaliser » tout ce que son petit‐fils accom­plit depuis quelques mois. Enfin, il a aussi donné son avis sur les compa­rai­sons assez inces­santes avec Rafael Nadal, dont il est un grand fan.

« Il faut être très prudent quand on parle de Nadal, car il a accompli et continue d’ac­com­plir beau­coup de choses. Il est très bon, le meilleur, et je ne pense pas que mon petit‐fils ou quel­qu’un d’autre puisse faire autant que lui, même s’il ne faut pas cacher que Carlos fait du bon travail, mais Nadal est Nadal », a estimé l’Espagnol, âgé de 86 ans.