Après avoir évoqué la menta­lité d’Holger Rune qui n’a jamais eu peur de dévoiler des objec­tifs très élevés, Alex Corretja, consul­tant pour Eurosport, a cette fois tenu à rappeler le jeune âge du joueur danois (20 ans) qui est encore loin d’avoir achevé sa progression.

« Je pense que nous oublions à quel point Holger Rune est jeune. Il a un carac­tère et un jeu très explosif, et il doit apprendre à gérer d’autres choses, pas seule­ment au niveau du tennis. Mais il apprend, il grandit. Il a une éthique de travail incroyable. Il a du talent. Il joue bien sur toutes les surfaces. Il n’y a aucune raison de penser qu’il ne connaîtra pas une année 2024 incroyable, car pendant un certain temps, il a souf­fert un peu de bles­sures en 2023, mais il a quand même fini par se quali­fier pour la finale de l’ATP. Il va être prêt pour la saison prochaine. Mais il devra apprendre à être constant la plupart du temps, pas seule­ment pendant une heure et demie ou deux heures, car ce sera la clé pour gagner de grands tournois. »