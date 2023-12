Auteur de la meilleure saison de sa carrière en 2023, le Français Alexander Muller a égale­ment eu l’hon­neur d’af­fronter les deux premiers mondiaux en Grand Chelem, Carlos Alcaraz à Wimbledon et Novak Djokovic à l’US Open.

Battu à chaque fois en trois sets, le 81e mondial a récem­ment comparé les deux joueurs lors de son passage chez nos confrères de Tennis Actu.

« Djoko ne te laisse pas respirer. Il y avait 6–0, 2–0, j’avais peur… On se dit : ‘Est‐ce que je vais mettre un jeu ?’ Alors qu’Alcaraz, il est plus flam­boyant, mais j’ai eu des petits jeux où j’ai pu gagner faci­le­ment. Djokovic est plus impressionnant. »