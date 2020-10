Après sa qualification pour le 3ème tour à Roland-Garros, l’expérimenté Kevin Anderson a donné son point de vue sur la nouvelle association de Novak Djokovic et Vasek Pospisil entre autres.

« Je pense que ces 2 entités ne peuvent pas coexister. Nous avons notre propre structure, quelle qu’elle soit d’ailleurs, et j’ai l’impression que l’on pourrait améliorer de nombreuses choses, c’est vrai. Je l’ai toujours dit. J’ai toujours dit que grâce à cette organisation, nous avons déjà fait beaucoup, avec la nouvelle direction qui arrive. Elle est très enthousiaste. Et au sein du Conseil déjà, on leur met la pression. On dit : on vous soutient, bien sûr, mais vous, la nouvelle direction, c’est à vous de vous organiser. Comme je l’ai dit, il y a des défis à relever. Mais en tout cas, je ne sais pas comment on peut avoir la coexistence des deux entités », a déclaré le Sud-Africain en conférence de presse.

Kevin Anderson soutient l’ATP mais attend des réformes.