Tommy Paul peut vrai­ment être fier de lui.

Quelques semaines après sa première demi‐finale disputée en Grand Chelem lors de l’Open d’Australie, le 23e joueur mondial s’est offert, cette nuit à Acapulco, son compa­triote et membre du top 5 mondial, Taylor Fritz, le tout en un peu moins de 3h30 de jeu…

Alors que son adver­saire n’a eu d’autre choix que de vomir dans une poubelle lors de l’ul­time set, Paul a reconnu lors de sa confé­rence de presse d’après match qu’il se sentait égale­ment très mal.

« C’est un senti­ment incroyable de gagner ce match, la vérité est que je ne pour­rais pas être plus heureux. J’ai traversé beau­coup de diffi­cultés pendant le match, mon estomac a commencé à me faire très mal parfois, mais vu que j’ai pu récu­pérer me donne énor­mé­ment de confiance. Ce genre de matchs, c’est ce dont j’ai besoin pour me prouver que je peux remplir mes objec­tifs prio­ri­taires pour cette saison, c’est à dire d’en­trer dans le top 10 mondial et d’ajouter des titres. Ce match était une torture, j’ai commencé à me sentir mal dans le troi­sième set, heureu­se­ment il avait aussi des problèmes. C’était l’un des matchs les plus fous que j’ai jamais joué. Pour l’ins­tant, ce qui m’éloigne du top 10, c’est la régu­la­rité dont j’ai besoin pour bien jouer chaque semaine. Je pense que je fais beau­coup de progrès sur cet aspect. »