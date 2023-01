Même si Daniil Medvedev n’a pas cru une seule seconde à la gêne ressentie par Novak Djokovic en se moquant ouver­te­ment de lui lors de la demi‐finale du tournoi d’Adélaïde ce samedi, il semble­rait pour­tant que cette douleur ne soit pas imaginaire.

Manipulé par le physio, qui lui a égale­ment admi­nistré un anti‐douleur lors du premier set, le Serbe n’a pas voulu s’éter­niser sur ce sujet lors de sa confé­rence de presse d’après match. Mais l’in­quié­tude semble en tout cas bien présente à 24 heures de la finale face à Sebastian Korda et à une semaine du début de l’Open d’Australie.

« Je ne vais pas trop en parler parce que je ne pense pas que ce soit appro­prié. Je ne veux pas révéler trop de choses sur ce qui se passe. J’ai senti un tiraille­ment dans mon ischio‐jambier et j’ai eu besoin d’une visite médi­cale. Après, quand les pilules ont fait effet, je me suis senti bien », a déclaré Novak. « Je verrai comment je me sens quand je me réveillerai demain. Ce n’est pas la première fois que je vis cela, je sais ce que je dois faire avec mon équipe, avec mon physio. Je n’ai pas beau­coup de temps, mais j’es­père que ça se passera bien. »