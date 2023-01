Vainqueur (6−7, 7–6, 6–4) après avoir sauvé une balle de match dans la seconde manche, Novak Djokovic va sortir avec une grosse confiance de ce duel qui aurait pu lui échapper tant son adver­saire a proposé un jeu de qualité

On ne s’at­ten­dait pas à un duel aussi serré entre Novak et Sebastian. Trois sets très accro­chés et deux cham­pions qui n’ont rien lâché.

Si face à Medvedev les échanges étaient soutenus, lors de cette finale, Djokovic comme Korda cher­chaient souvent le coup dur au bout de quelques frappes ce qui lais­sait penser que le match manquait un peu de rythme.

Au 3ème set, l’Américain semblait d’ailleurs marquer un peu le pas physi­que­ment sans céder malgré tout son service.

Mais la tension grim­pait d’un cran à 5–4 sur sa remise en jeu où Sebastian craquait d’un coup en commet­tant quatre fautes de suite alors qu’il menait 40–15. C’est le 91ème titre pour le Serbe comme un certain Rafael Nadal.