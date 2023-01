Interrogé par nos confrères de L’Équipe à l’issue de sa défaite face à Novak Djokovic (3−6, 2–6) au premier tour de l’ATP 250 d’Adélaide cette nuit, Constant Lestienne a livré une analyse très lucide de sa rencontre.

« C’était vrai­ment une super expé­rience. Dans ma carrière (il est 65e ATP cette semaine mais n’a décou­vert le top 100 que l’an passé), je n’avais encore jamais joué un joueur de top niveau comme lui, donc c’était un peu stres­sant avant la rencontre. Je ne savais pas si j’al­lais être au niveau. J’ai fait un bon début de match, à deux jeux partout j’ob­tiens une balle de break et je vois que Djokovic commence à s’énerver. À ce moment‐là, j’y croyais ! Je pensais que je pouvais gagner ! Même si je sais que ça peut paraître naïf. Ensuite je perds la première manche 6–3, mais en faisant un bon set. Le deuxième, en revanche, il est passé trop vite. J’ai baissé en inten­sité et contre ce genre de joueur, ça ne pardonne pas. Comme c’était une de mes premières fois, c’était diffi­cile à gérer. Mais je me rends compte qu’il faut que je joue encore des matches comme celui‐ci pour progresser. »