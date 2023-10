Lorsque le fantasque Alexander Bublik décide de s’im­pli­quer, il devient abso­lu­ment redou­table… voire même parfois injouable.

En finale de l’ATP 250 d’Anvers dimanche contre Arthur Fils, il a remporté 36 points sur 37 remportés derrière son premier service. Et comme le souligne l’ob­ser­va­teur Damian Kust, le Kazakh n’a lâché que 12 points sur son premier service lors de ses quatre matchs en Belgique la semaine dernière (contre Barrère, Mpetshi Perricard, Marterer et donc Bublik).

Avec 92% de points remportés derrière sa première balle, il a remporté 136 points sur 148.