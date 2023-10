Arrivé très tôt à Stockholm avec sa famille, Gaël Monfils a pu compter tout au long de la semaine sur le soutien de sa femme, Elina Svitolina, toujours très impli­quée en tribunes.

Après sa victoire en finale contre le Russe Pavel Kotov, syno­nyme de 12e titre en carrière, le Français est tout de suite parti prendre dans ses bras son entraî­neur, sa maman et bien sûr son épouse.

