Toni Nadal a‑t‐il fait jouer volon­tai­re­ment son neveu, Rafael Nadal, de la main gauche, en sachant qu’il était droi­tier ? Le mythique entraî­neur espa­gnol a encore une fois brisé ce mythe avec beau­coup de fran­chise lors d’une inter­view accordée au Majorca Daily Bulletin.

« Lorsqu’il a commencé à jouer au tennis à l’âge de 3 ans, il tenait sa raquette des deux mains mais avait toujours la posi­tion d’un gaucher, j’ai donc supposé qu’il était gaucher. Quand j’ai commencé à travailler son coup droit clas­sique et à travailler son service, nous avons joué avec la main gauche. Mais il joue au golf avec la main droite et s’il vous jette une balle, il le fait de la main droite. Si j’avais su, il aurait joué de la main droite. Je ne suis pas très intel­li­gent mais je ne suis pas si stupide que ça ! », a lâché Toni Nadal qui a égale­ment plai­santé sur le retour de Rafa et expliqué sa méthode pour rendre son neveu aussi fort menta­le­ment.