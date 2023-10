Excellente nouvelle pour Giovanni Mpetshi Perricard.

Alors qu’il restait sur quatre défaites consé­cu­tives sur le circuit chal­lenger, le Français de 20 ans s’est extrait des quali­fi­ca­tions à Anvers avant de s’of­frir sa première victoire sur le circuit principal.

15 October 11h45 : “Giovanni your match is in 15 minutes, hurry up ! 🔜



2 days later… 🤔



🇫🇷 G. Mpetshi Perricard beats 🇪🇸 Carballes Baena after a stun­ning come­back 0–6 6–3 7–6(4) 🤯



See you in the next round GMP‼️#EuropeanOpen | #ATPTour | #Tennis | #Antwerp | #GMP pic.twitter.com/OOusH4JcUC